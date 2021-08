Jonkies van Anderlecht kloppen Paris Saint-Germain met 5-2: deze jongens maakten indruk

Terwijl in Parijs de Messi-mania nog volop aan de gang was, trokken de U17 van Paris Saint-Germain woensdag naar ons land voor een wedstrijd tegen Anderlecht. Ook de jonge Parijzenaars zagen sterretjes. Liefst 5-2 werd het in de oefenmatch die live werd uitgezonden op Play Sports Open. Deze jongens vielen op bij paars-wit.