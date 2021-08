Bedrijven klaar om thuiswerk definitief in te voeren: tienduizenden contracten moeten worden aangepast

Terug naar het werk. Je mag er niet aan denken – die eerste zomerzon is pas komen piepen – maar je baas heeft er wel al z’n kop over gebroken. Veel werkgevers hebben hun plannen klaar om je weer uit te nodigen op de werkvloer, maar ook om je enkele dagen van thuis uit te laten werken. Al moeten ze daar wel je contract voor aanpassen.

Er is veel gezegd en geschreven over de geneugten en de problemen van thuiswerk tijdens corona. Maar nu is duidelijk dat bedrijven er écht mee verder willen. “Het heeft geen enkele zin om naar het werk ...