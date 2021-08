Kans dat asteroïde Bennu botst met de aarde groter dan gedacht (maar toch hoef je je geen zorgen te maken)

De kans dat er in het jaar 2135 of 2182 de asteroïde Bennu met de aarde botst, is iets groter dan gedacht: 0,06 procent. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen die de Nasa woensdag heeft gepresenteerd. “Maar is geen reden tot paniek’’, zegt Davide Farnocchia van Nasa.

“We hebben nu veel preciezere informatie over de baan van Bennu’’, verduidelijkte Farnocchia het grote nieuws dat door NASA werd aangekondigd. “De cijfers zijn twintig keer nauwkeuriger dan voorheen. Allerlei factoren zijn meegerekend in de voorspellingen, van subtiele zwaartekrachteffecten tot Einsteins relativiteitstheorie. We hebben ook de afstand tot de aarde berekend met de precisie van twee meter, of de lengte van een basketbalspeler.’’ Allemaal dankzij de Amerikaanse ruimtesonde OSIRIS-REx die de afgelopen jaren onderzoek heeft gedaan bij Bennu, een aardappelvormige rots van ongeveer een halve kilometer doorsnee. De missie kostte 1 miljard euro. In 2016 werd de sonde gelanceerd en in 2018 kwam hij in een baan rond Bennu. Vanuit alle hoeken werd de rots gemeten en gefotografeerd. Die gegevens werden naar de aarde gestuurd om te bestuderen.

Als het tot een botsing komt zal de aarde niet vergaan. Er zou wel een krater ontstaan tot tien kilometer doorsnede en de verwoesting zou wel honderd keer verder reiken.

Maar los van het feit dat de kans zeer klein is dat de asteroïde op onze planeet inbeukt, is de kans groot dat we binnen meer dan honderd jaar een botsing gaan kunnen vermijden. “Over honderd jaar hebben we veel betere technieken tot onze beschikking, mocht het nodig zijn om de asteroïde van koers te laten veranderen.”

Bennu is trouwens niet het enige gevaar in de ruimte voor de aarde. Nasa wil de komende jaren nog beter in kaart brengen welke brokken er rondvliegen door het zonnestelsel en hoe groot de kans is dat die botsen met de aarde. Ongeveer zestig procent van de aardscheerders is nu bekend.