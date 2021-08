Ze wil de eerste vrouw zijn, en meteen ook de snelste ooit: Marieke klaar voor krachttoer in de Noordzee

Gent -

Maandagmorgen om vijf uur duikt Marieke Blomme (40) in De Panne de zee in, om er pas 18 uur later in Knokke-Heist weer uit te komen. Een huzarenstukje, want Blomme zal de eerste vrouw ooit zijn die er zich aan waagde en ze wil dat dan ook nog eens in een recordtempo doen. “Het moet, anders heb ik twee keer de stroming tegen en dat is te zwaar.”