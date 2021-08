Duizenden euro’s voor de gouden tip, werkt dat wel? “Wie hem geeft, is niet zeker van het geld”

De vader van Chris Medo, de Limburgse brandweerman die twee jaar geleden samen met een collega om het leven kwam in Beringen, geeft 2.000 euro in ruil voor een gouden tip over de brandstichters. De zoveelste beloning voor een gouden tip. En toch levert dat in ons land zelden iets op. “En wie wél de gouden tip gaf, is niet zeker dat die zijn geld zal krijgen.”