Google-werknemers verdienen minder als ze thuiswerken

Google-werknemers die er voor kiezen om permanent van thuis uit te werken zullen waarschijnlijk een deel loon moeten indienen. Zeker als ze ver van hun werk wonen.

Tijdens de pandemie hebben veel bedrijven ontdekt dat thuiswerken misschien zo slecht nog niet is. Maar veel grote techgiganten in Silicon Valley waren vooral voorstander van wat meer volk op kantoor. Zo heeft Google nu een loonberekening gemaakt voor werknemers die van thuis uit willen werken. Wie verder woont, zal minder verdienen. Ook Microsoft, Facebook en Twitter hebben zo’n regeling uitgewerkt. Werknemers die verder wonen, en daardoor ook vaak in goedkopere gebieden wonen, zullen minder verdienen.

“Onze voordelen werden altijd bepaald door locatie. En we betalen altijd goed voor de plaats waar iemand woont”, klonk het bij Google. “Onze nieuwe Work Location Tool werd ontwikkeld om werknemers weloverwogen beslissingen te laten maken over in welke stad ze wonen en de impact daarvan als ze van thuis uit werken.”

Een Google-werknemer klaagde bij persagentschap Reuters dat hij 10 procent van zijn loon zou moeten indienen als hij van thuis uit zou moeten werken. Dat terwijl hij normaal twee uur pendelt naar zijn werk in Seattle. Een andere werknemer die werkt in Stamford in Connecticut, een uur met de trein van New York, zou 15 procent minder verdienen als hij of zij van thuis uit zou werken. En ook in Boston en San Francisco waren er verschillen van 5 tot 10 procent.