Mais si! Frans voetbal mogelijk toch te volgen in ons land

Goed nieuws voor de Belgische voetbalfan: mogelijk is Lionel Messi volgend seizoen dan toch op televisie te zien in ons land. Vorig jaar viel de Ligue 1 via geen enkel Belgisch kanaal te volgen omdat de zenders de Franse competitie te duur/oninteressant vonden. Daar heeft de transfer van Messi naar Paris Saint-Germain blijkbaar verandering in gebracht. Eleven Sports onderzoekt nu de mogelijkheden om de uitzendrechten van het Frans voetbal binnen te halen. Het voert daarvoor gesprekken met de Ligue 1 – de eigenaar van de rechten – en een aantal Belgische operatoren.

Als Eleven de rechten zelf koopt, kan het de wedstrijden alleen op zijn onlinekanalen uitzenden. Om het voetbal ook op uw televisietoestel te krijgen, moet het ook tot een (nieuwe) deal komen met een (of meerdere) operator(en) als Telenet, Proximus of Orange. Komend weekend kan u wellicht nog geen Frans voetbal zien in ons land, maar de gesprekken gaan wel de goeie kant uit. De kans dat u het debuut van Lionel Messi live op televisie zal kunnen volgen, bestaat dus wel.