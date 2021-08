Russische miljonair schiet man dood die hij verwarde met bruine beer

Een politicus uit Rusland dacht dat hij op een bruine beer had geschoten, maar in werkelijkheid raakte hij een dorpsgenoot. De man overleed in het ziekenhuis.

In de buurt van de vuilnisbelt in het Russische dorpje Ozernovsky was een beer gespot. De 55-jarige miljonair en politicus Igor Redkin wilde het dier wegjagen en besloot daarom een schot te lossen. Maar hij hoorde niet veel later dat een lokale inwoner gewond afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Een dertigjarige man was geraakt en overleed in het ziekenhuis.

Er werd een onderzoek ingesteld en de politicus nam al ontslag uit de partij van president Vladimir Poetin. Redkin zou bereid zijn om de straf die het gerecht hem geeft te aanvaarden. Volgens Russische media zou de man al twee maanden onder huisarrest staan.