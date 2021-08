Club Brugge zeker in pot 4 bij Champions League-loting: poule met Manchester City, Paris Saint-Germain en Ajax is mogelijk

Kijkt Club Brugge in de poulefase van de Champions League straks Manchester City, Paris Saint-Germain én Ajax in de ogen? Het zou zomaar kunnen. Door de uitslagen in de derde kwalificatieronde van dinsdagavond is het zeker dat blauw-zwart bij de loting van de poulefase in pot vier terechtkomt. In pot één zitten de winnaar van de Champions League, de winnaar van de Europa League en de kampioenen van de zes grootste Europese competities. De overige ploegen worden op basis van hun Europese coëfficiënt verdeeld over potten twee, drie en vier.

Alleen potten één en twee liggen nu al volledig vast. De verdeling in potten drie en vier is nog afhankelijk van de uitslagen in de laatste kwalificatieronde die wordt gespeeld op 17/18 en 24/25 augustus, maar Club Brugge kan in geen geval nog in pot drie terechtkomen. Wij gingen er bij onze voorlopige verdeling van uit dat de ploegen met de hoogste coëfficiënt zich telkens zullen kwalificeren.

Pot 1:

Chelsea (Eng)

Villarreal (Spa)

Atletico Madrid (Spa)

Manchester City (Eng)

Bayern München (Dui)

Inter (Ita)

Lille (Fra)

Sporting (Por)

Pot 2:

Real Madrid (Spa)

Barcelona (Spa)

Juventus (Ita)

Manchester United (Eng)

Paris Saint-Germain (Fra)

Liverpool (Eng)

Sevilla (Spa)

Dortmund (Dui)

Pot 3:

FC Porto (Por)

Ajax (Ned)

Shakthar Donetsk (Oek) (of Monaco (Fra))

RB Leipzig (Dui)

FC Salzburg (Oos) (of Brondby (Den))

Benfica (Por) (of PSV (Ned))

Atalanta (Ita)

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Pot 4:

Besiktas (Tur)

Dinamo Kiev (Oek)

Dinamo Zagreb (Kro) (of Sheriff Tiraspol (Mol))

Club Brugge (Bel)

Young Boys Bern (Zwi) (of Ferencvaros (Hon))

AC Milan (Ita)

Ludogorets (Bul) (of Malmö (Zwe))

Vfl Wolfsburg (Dui)