Manchester City moet Phil Foden vier weken missen met voetblessure

Phil Foden, Engels international en speler van Manchester City, staat vier weken aan de kant met een voetblessure die hij opliep op het EK. Daardoor moet hij een kruis maken over de nakende seizoensstart in de Premier League.

“Het was heel jammer om me net voor de EK-finale te blesseren. Ik had geen geluk, maar ik werk hard en ik hoop zo snel mogelijk terug te keren”, verklaarde Foden.

De 21-jarige Brit miste zo de verloren finale tegen Italië en keert naar alle waarschijnlijkheid niet terug op het veld voor de internationale break in september.

Regerend landskampioen Manchester City trapt zondag af op bezoek bij Tottenham.