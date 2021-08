Club Brugge wil héél ver gaan voor Mohamed Daramy (19): “Bod van 12 miljoen euro ligt op tafel”

Het is money time voor Club Brugge. De kampioen aast op een eerste aanvallende toptransfer en heeft een bod uitgebracht op Mohamed Daramy, een 19-jarige flankspeler van FC Kopenhagen. In Denemarken kreeg blauw-zwart te horen dat het zijn transferrecord van 8 miljoen moet breken om de Deense belofte-international aan de haak slaan. Deense bronnen spreken zelfs van een bod van 12 miljoen euro.

Na de mislukte flirt met Barcelona-speler Alex Collado heeft Club Brugge een nieuw transferdoelwit in het vizier. Mohamed Daramy is een 19-jarige belofte-international uit Denemarken. Hij brak twee seizoenen geleden door bij de hoofdmacht van FC Kopenhagen en wordt als een van de grote talenten van zijn land beschouwd. Vorige zomer speelde hij samen met ex-Anderlecht-huurling Jacob Bruun Larsen het EK voor beloften. Op zijn 19de zit hij al aan 88 profwedstrijden, waarin hij 15 keer scoorde en 7 assists uitdeelde.

Club ziet in de winger met de dubbele Deens-Sierra Leoonse nationaliteit de geknipte man om Krépin Diatta op te volgen. Daramy is snel en technisch, en hij kan zowel naar binnen snijden als buitenom gaan. Meestal speelt hij vanaf de rechterkant. Hij moet de aanval van Club meer diepgang geven – een euvel dat sinds het vertrek van Diatta is ontstaan.

Foto: BELGAIMAGE

FC Kopenhagen bevestigde gisteren dat het een bod voor Daramy heeft ontvangen en in onderhandeling is gegaan met Club Brugge. Volgens Deense bronnen zou het om een topbod gaan in de buurt van de 90 miljoen Deense kronen (12 miljoen euro). Club zelf wil niet officieel reageren, maar bevestigt dat het een lijn heeft uitgelegd naar de speler.

Versnelling hoger

Tot hiertoe heeft Club Brugge zich erg geduldig getoond op de transfermarkt. Het heeft na de verkoop van Odilon Kossounou aan Leverkusen (net geen 30 miljoen) en de kapitaalsinjectie van de Amerikaanse investeerder Orkila Capital (20 miljoen) genoeg centen om de transfermarkt op te gaan. Maar het wil zich niet vanwege een volle beurs in de hoek laten drummen door verkopende clubs. Daarom bood blauw-zwart tot hiertoe bescheiden bedragen, in de hoop dat de prijzen naar het einde van de transferperiode verder zouden zakken. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Colombiaan Sebastián Villa (Boca Juniors) of de Amerikaan Owen Otasowie (Wolverhampton).

In het geval van Daramy zou Club wel eens een versnelling hoger kunnen schakelen. Zondag is het 15 augustus en resten er nog twee weken over om een transfer tot een goed einde te brengen. De eerste competitiewedstrijden hebben aangetoond dat Club een kwaliteitsinjectie kan gebruiken. De transfer van Collado was nabij, maar sprong op het einde af omdat Club een aankoopoptie in de huur wilde verwerken. Mogelijk wil het voor Daramy wel all-in gaan.

Als Daramy voor een bedrag van meer dan 8 miljoen euro naar Club Brugge verhuist, zou hij meteen de nieuwe recordtransfer zijn. De vorige recordhouder, David Okereke, is op zijn beurt op weg naar de uitgang. Woensdag werd de Nigeriaan gesignaleerd in Venetië, naar verluidt om er medische tests af te leggen bij promovendus Venezia. Club Brugge poogt de spits te verhuren met een aankoopoptie. Op zijn eerste maanden na is Okereke nooit een succes geweest in Brugge.