Pools parlement keurt controversiële aanpassing aan mediawet goed

Het Poolse parlement heeft woensdag dan toch de controversiële aanpassing van de mediawetgeving goedgekeurd. Die bedreigt volgens de oppositie de persvrijheid en zal de banden met de Verenigde Staten schaden. Vanuit Washington kwam er al scherpe kritiek.

Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) drong aan op een aanpassing, waardoor het voor buitenlandse bedrijven verboden zou worden een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media. De goedkeuring van de wet betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de laatst overgebleven regeringskritische tv-zender TVN, die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery.

PiS ziet de wet als een manier om buitenlandse beïnvloeding via de pers te voorkomen. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat PiS de wet aanscherpt om critici de mond te snoeren. De openbare omroep TVP staat, net als een groot deel van de regionale pers, wel al onder controle van de regeringspartij.

Tumultueuze stemming

Dinsdag zag PiS coalitiepartner Porozumenie nog opstappen nadat zijn vicepremier Jaroslaw Gowin ontslagen was door premier Mateuz Morawiecki. Reden voor dat ontslag was, naar verluidt, onder meer de weigering van Gowin om zich achter de nieuwe mediawet te scharen. De coalitiepartner was goed voor 12 van de 232 zetels van de door PiS geleide meerderheid.

De stemming over de mediawet vond vanwege de gebeurtenissen rond coalitiepartner Porozumenie plaats in een tumultueuze sfeer. De oppositie was er eerst in geslaagd de bijeenkomst te verdagen naar 2 september, maar parlementsvoorzitter Elzbieta Witek (PiS) besliste om de stemming te herhalen, dit tot ontzetting van de oppositie. In die herhaling haalde de regering het alsnog, waarop vanop de oppositiebanken de parlementsleden van de meerheid voor oplichters uitgemaakt werden.

Na het opstappen van Porozumenie wordt Polen geleid door een minderheidsregering. Waarnemers wijzen erop dat de resultaten van de stemming van woensdag aantonen dat PiS over een heel onzekere meerderheid beschikt. Voor elke stemming zal de partij moeten onderhandelen met andere partijen, en vooral met extreemrechts.

Reactie VS

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep Warschau al op om blijk te geven van hun gehechtheid aan democratische waarden en de persvrijheid. Hooggeplaatste diplomaten hadden in de uren voor de stemming contact met Poolse vertegenwoordigers, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie.