Israël keurt bouw van duizend huizen voor Palestijnen goed op Westelijke Jordaanoever

Israël heeft woensdag onverwacht 1.000 woningen goedgekeurd voor Palestijnen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De woningen komen in 5 dorpen in “zone C”, die enkel gecontroleerd wordt door Israël, zei een woordvoerder van het minister van Defensie.

Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Peace Now en het bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Staten (OCHA) krijgen Palestijnen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen vergunningen voor woningen in zone C. De Palestijnen hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

De krant The Jeruzalem Post schrijft dat Israël volgende week eveneens wil starten met de bouw van meer dan 2.000 woningen in Israëlische nederzettingen in de regio. Israël zegt onder druk te staan van de Verenigde Staten om toegevingen te doen tegenover de Palestijnen.

Maar 98 goedgekeurd in 10 jaar

De Westelijke Jordaanoever is ingedeeld in drie zones: zone C wordt enkel door de Israëliërs gecontroleerd, zone B wordt door Israël en de Palestijnen gecontroleerd en zone A is enkel van de Palestijnen. Zone C is goed voor 60 procent van de volledige regio. Volgens cijfers van Peace Now werden tussen 2009 en 2018 slechts 98 van de meer dan 4.400 Palestijnse aanvragen tot vergunningen goedgekeurd door Israël.

De Westelijke Jordaanoever en het Oosten van Jeruzalem worden sinds een oorlog in 1967 bezet door Israël. Er wonen ongeveer 600.000 Israëlische kolonisten in de bezette gebieden.

De Palestijnen willen een onafhankelijke staat oprichten in het gebied, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Op de Westelijke Jordaanoever wonen 2,9 miljoen Palestijnen.