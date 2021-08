Dodentol van bosbranden in zuiden van Italië loopt op

De dodentol van de bosbranden in Italië is woensdag verder gestegen. In de regio Calabrië en op het eiland Sicilië kwamen al zeker vijf mensen om het leven.

In de kleine gemeente Cardeto, in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië, werd een vermiste gepensioneerde dood teruggevonden op zijn land, bericht nieuwsagentschap Ansa. De man overleed door zijn brandwonden. Eerder was al in een andere gemeente in Calabrië, meer noordelijk, een gepensioneerde het slachtoffer geworden van de branden toen zijn land ingesloten raakte door het vuur, schreef Ansa.

Het aantal doden als gevolg van de bosbranden in Calabrië steeg zo tot vier. Eind vorige week stierven al een man en vrouw toen het vuur hun boerderij aan de rand van het Nationaal Park van Aspromonte bereikte.

Daarnaast kwam op het eiland Sicilië een man om het leven in de provincie rond de stad Catanië, blijkt uit agentschapsberichten. De man stierf toen hij met zijn tractor naar een brandhaard onderweg was. De tractor zou in een bocht gekanteld zijn, waarna de man overleed aan zijn verwondingen.

Vanwege de bosbranden in Calabrië vroeg de plaatselijke regionale regering woensdag aan Rome om de noodtoestand uit te roepen. Regionaal president Nino Spirli had het over meer dan 110 bosbranden. Vooral de omgeving van het Nationaal Park van Aspromonte is getroffen.

