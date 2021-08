Vijftien burgers gedood in westen van Niger

Archiefbeeld. De streek wordt al jaren geplaagd door bloederige aanvallen door jihadisten die banden hebben met Al Qaeda en IS. Foto: AFP

In het westen van Niger, nabij de grens met Mali, zijn maandag vijftien burgers omgebracht bij een aanval door nog niet-geïdentificeerde gewapende personen. Dat meldt de regering woensdag.

De aanval was gericht op “mensen die op het veld aan het werk waren”, aldus het Nigerese ministerie van Binnenlandse Zaken in een persbericht. Bij die aanval vielen behalve de vijftien doden ook twee gewonden.

In hetzelfde departement, Banibangou, vielen eind juli al 33 doden bij aanvallen door vermoedelijke jihadisten.

Banibangou ligt in de regio Tillabéri, in het grensgebied tussen Niger, Burkina Faso en Mali. Die streek wordt al jaren geplaagd door bloederige aanvallen door jihadisten die banden hebben met Al Qaeda en IS.

Zoals na de twee aanvallen van eind juli verzekert het Nigerese ministerie dat de veiligheidsvoorzieningen versterkt worden en dat een onderzoek is geopend.