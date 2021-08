Op het Kanaal zijn woensdag 108 migranten gered die vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken. De groep zat in vier verschillende bootjes, meldt de Franse maritieme prefectuur.

Het aantal pogingen om vanop het vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken neemt sinds eind 2018 toe. In 2020 waren er meer dan 9.500 oversteken, of pogingen daartoe. Dat waren er al vier keer meer dan in 2019.