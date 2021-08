Meerdere doden bij helikoptercrash in Rusland

Bij de crash van een helikopter op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het oosten van het land, zijn donderdagochtend meerdere doden gevallen.

De helikopter met aan boord dertien toeristen en drie bemanningsleden was ’s ochtends opgestegen voor een rondvlucht over het biosfeerreservaat Kronotski. Om nog onbekende redenen kwam de helikopter terecht in het Kronotskojemeer, meldt het persbureau Tass.

Volgens de eerste nog onnauwkeurige berichten vielen acht dodelijke slachtoffers, acht anderen werden gered door de reddingsdiensten of konden op eigen kracht de oever van het meer bereiken. Een bron van het plaatselijke ministerie van Gezondheid zegt dan weer dat negen mensen gered werden.