Braziliaans parlementslid ontzet uit functies na beschuldiging over moord op echtgenoot

Het Braziliaans Congres heeft parlementslid Flordelis dos Santos woensdag uit haar functies ontzet. Het gerecht verdenkt haar ervan de opdracht gegeven te hebben om in juni 2019 haar echtgenoot te vermoorden. Dos Santos staat ook aan het hoofd van een evangelische kerk en is bekend als gospelzangeres.

In 2018 werd Flordelis dos Santos, in Brazilië het best bekend onder haar voornaam, verkozen op de lijst van de centrumpartij Partido Social Democrático. Nu stemde een overweldigende meerderheid van 437 parlementsleden voor Flordelis’ uitsluiting, tegenover 7 tegenstemmen.

“Als de rechtbank me vrijspreekt, zullen jullie, als jullie gaan slapen, spijt hebben van iemand veroordeeld te hebben die nog niet berecht werd”, zei Flordelis tijdens de plenaire zitting.

De elementen van het onderzoek geven aan “dat er geen enkele twijfel is over de deelname van mevrouw Flordelis aan de moord op Anderson do Carmo”, zei de rapporteur in de zaak, parlementslid Alexandre Leite.

Eerst geadopteerd, dan getrouwd

Het gerecht in Rio de Janeiro beschuldigt de 60-jarige vrouw ervan uit geldgewin de moord op de 42-jarige Anderson georkestreerd te hebben, met medeplichtigheid van 7 van haar 55 kinderen. Van die 55 kinderen zijn er 51 geadopteerd. Anderson zelf werd begin jaren 90 geadopteerd door Flordelis, en in 1998 trouwden ze. Ze kregen samen 4 kinderen.

Een van hun kinderen schoot Anderson neer met 30 kogels. Eerder had Flordelis al zeker 6 keer geprobeerd gif in het eten of drinken van haar man te doen.

Door haar parlementaire onschendbaarheid bleef Flordelis op vrije voeten, maar ze stond sinds oktober vorig jaar wel onder elektronisch huisarrest.