Meer dan 550 huizen in de as gelegd door Dixie fire

De op één na grootste bosbrand in de geschiedenis van de Amerikaanse staat Californië, de Dixie fire, is intussen ook uitgegroeid tot een van de meest destructieve. De brand beslaat nu meer dan 500.000 hectare en heeft meer dan 1.000 gebouwen vernield, waarvan er meer dan 550 huizen waren. Dat melden brandweerbronnen.

De dreiging van de brand is verre van afgelopen: de vlammen blijven zich in verschillende richtingen verspreiden. Meer dan 16.000 gebouwen lopen nog altijd gevaar door deze brand. In kwetsbare dorpen en steden staat de brandweer paraat. “We willen geen nieuw Greenville”, zei een brandweerman van Cal Fire. Die gemeente van goed 1.000 menen werd vorige woensdag zo goed als compleet in de as gelegd.

De brandweer doet er intussen alles aan om de gemeente Chester te beschermen voor de vlammen, en voorlopig lukt dat. Toch is de brand tot in de buitenwijken geraakt en richtte het vuur ook schade aan in het centrum.