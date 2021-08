Vrederechter zet gezin met zware gezondheidsproblemen uit woning: “Waar moet ik met mijn eiken meubels blijven?”

Berlaar - Voor een familie met zware gezondheidsproblemen uit Berlaar-Heikant komt de uitzetting uit de huurwoning een stap dichterbij. De vrederechter heeft het verzoek van de eigenaar aanvaard.

Manuella Van Geel (57) is rolstoelgebruiker en kampt met hartproblemen. Ze woont samen met haar broer Guido (54), die ook medische problemen heeft, en Manuella‘s dochter Donnya (25). Die lijdt dan weer aan ernstige complicaties na haar zwangerschap. Ook haar kindje Kayhliena (3,5) en grootmoeder Elvira (75) wonen er.

Eind juni kon je allezen dat Manuella uit haar huurwoning moet, omdat het huis was verkocht en de nieuwe eigenaar er komt wonen. “Het lukt ons maar niet om iets te vinden dat geschikt is. Ofwel is het zo klein dat we geen meubels kunnen zetten, ofwel zijn er grote gebreken. Maar het ergste is dat heel veel huurders ons weigeren omdat we een groot gezin zijn of omdat ze vrezen dat we niet gaan betalen door onze gezondheidsproblemen”, zei Manuella toen.

Ziekenhuisbed

We zijn ondertussen meer dan een maand verder en Manuella en haar familie zijn nog altijd niet verhuisd. “We gingen de voorbije weken woningen en appartementen bekijken, in en buiten Berlaar. De verhuurders die we van het OCMW op een lijst kregen, hebben we allemaal gecontacteerd. Dinsdag belde een verhuurder me zelf nog op. Hij presenteerde een gerenoveerde woning in Aarschot. Zodra ik zei dat ik in een ziekenhuisbed in de living slaap, gooide hij de telefoon neer”, zegt Manuella.

Manuella wacht nu op de dag dat de deurwaarder het vonnis van de vrederechter komt betekenen. “Vanaf dat moment hebben we nog een maand om te verhuizen, zo niet volgt een uithuiszetting. Dat willen we natuurlijk te allen prijze vermijden. Het OCMW suggereerde om ons desnoods in een crisiscentrum onder te brengen, maar waar moet ik dan met mijn eiken meubelen blijven? Daarna stelden ze een hotel voor, maar dat is toch helemaal niet betaalbaar?”, zucht Manuella.