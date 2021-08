Geldtrein van PSG is in gang geschoten: “Mensen zouden geschokt zijn door bedrag dat Lionel Messi oplevert”

“Mensen zouden geschokt zijn als ze de bedragen hoorden die Paris Saint-Germain gaat verdienen door de komst van Lionel Messi.” Dat zei voorzitter Nasser Al-Khelaifi woensdag kort na de presentatie van de 34-jarige Argentijnse spelmaker bij de Franse topclub.

Replica-shirts met de naam van Messi worden massaal verkocht, de socialemedia-accounts van PSG hebben opeens miljoenen extra volgers en de tv-rechten schieten omhoog. Het is duidelijk dat Messi in Parijs de geldtrein in gang heeft gezet.

Voor een shirtje van Messi betalen de mensen 165 euro. “Ik moest het gewoon kopen”, zei de 18-jarige Jonathan Bouyer Msied, die twee uur in de rij stond voor een winkel in Parijs. “Het zal PSG veel geld opleveren en het zal de fans veel plezier en vreugde brengen.”

Neymar > Messi

Amazon won in juni de rechten om 80 procent van de wedstrijden van de Franse hoogste voetbalklasse uit te zenden. Dat was tegen een fractie van de oorspronkelijke prijs, nadat partner Mediapro zich had teruggetrokken. Amazon behoort nu tot de grote winnaars, zegt sportmarketingexpert Vincent Chaudel. “Amazon heeft in juni al zijn vroege kerstcadeau gekregen en heeft nu met de komst van Messi de loterij gewonnen. Zoveel wedstrijden uitzenden voor zo weinig geld, met Messi daar nog eens bovenop. Het is allemaal één grote overwinning”, aldus Chaudel. “De tweede winnaar is PSG, dat zijn plek bij de grootste clubs ter wereld zal behouden.”

PSG stock went up by 400%



The Messi effect.



financial and strategic mismanagement from the current board. pic.twitter.com/wgCsIog0kK — Iso (@Bluegrenades) August 10, 2021

Chaudel verwacht wel dat de werkelijke financiële impact minder is dan toen de Braziliaanse aanvaller Neymar in 2017 bij PSG kwam. “Dat komt simpelweg omdat Neymar arriveerde net voordat opnieuw over de sponsoring en shirtdeals werd onderhandeld, terwijl ze nu vastliggen tot 2032.”

Chaudel, medeoprichter van de denktank Observatoire du Sport-Business, schat dat de komst van Messi de waarde van Paris Saint-Germain met 10 tot 20 procent zou kunnen verhogen. In april waardeerde Forbes de club op 2,5 miljard dollar.

“Lionel Messi is geen schakeltje in de economie, de Argentijn is een economie op zichzelf”, aldus sporteconoom Bob van Oosterhout bij de NOS. “En niet alleen in Parijs kan de vlag uit, alle Franse profclubs zullen profiteren. Een middenmoter kan betere spelers halen, doordat zij de kans bieden aan voetballers om tegen Messi te spelen. Een droom. Bij de komst van Ronaldo naar Juventus, dat speelt in de Serie A, zag je ook een opleving. Ik denk echter dat de Franse clubs nog meer garen kunnen spinnen bij de komst van een wereldster, omdat ze beter geleid worden dan clubs uit Italië.”

“Voor investeerders wordt de competitie nu ook een stuk relevanter. Naast het geld van Qatarezen in Parijs en de komst van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, van het Britse chemiebedrijf Ineos, in Nice is de kans groot dat meer geldschieters hun heil in Frankrijk gaan zoeken”, klinkt het.