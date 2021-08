Komt transfer naar Real Madrid er dan toch? “Kylian Mbappé wil niet samenspelen met Lionel Messi bij PSG”

Het is een gerucht dat al aan paar jaar de ronde doet: een mogelijke overstap van Kylian Mbappé naar Real Madrid. Met de komst van Lionel Messi naar PSG zou deze transfer wel eens in een stroomversnelling kunnen komen. Mbappé zou namelijk aangegeven hebben absoluut niet met Messi te willen samenspelen. En dat blijkt ook uit zijn gedrag op Instagram...

Op de persconferentie van de voorstelling van Lionel Messi werd PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi nog gevraagd naar de toekomst van Kylian Mbappé. De geruchten over een eventuele overstap naar Real Madrid lachte Al-Khelaifi weg. “Mbappé zegt dat hij in een team wil spelen dat voor de grootste prijzen gaat. Wel, we hebben de beste voetballer ter wereld aangetrokken. Ik denk niet dat Kylian een betere keuze kan maken dan bij PSG te blijven.”

Toch klinkt het steeds luider dat Mbappé wel degelijk weg wil bij de Parijse topclub. Volgens een journalist van L’Équipe heeft de komst van Messi dit gevoel alleen nog maar versterkt. De Franse superster zou al verschillende malen gewaarschuwd hebben dat hij niet wil samenspelen met Messi. Mbappé wil zijn contract, dat in 2022 afloopt, dan ook niet verlengen. Ofwel vertrekt Mbappé nog deze zomer, ofwel volgend jaar. Zijn bestemming: Real Madrid.

?? Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG ???? — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Dat Mbappé niet zo blij is met de komst van Messi, blijkt ook uit zijn gedrag op Instagram. Het beruchte El Chirinquito is namelijk nagegaan hoeveel likes Mbappé gegeven heeft aan Instagram-berichten van PSG over Lionel Messi. Vandaag staat de teller nog steeds op 0/20. Ter vergelijking: andere spelers van PSG schijnen de komst van Messi wel te kunnen smaken. Zo liketen Neymar en Sergio Ramos, toch de eeuwige rivaal van Messi, 14 van de 20 Instagram-posts. Landgenoot Angel Di Maria komt aan 10/20.

EXCLUSIVA: The stats that prove that Kylian Mbappé is leaving Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/iiZMQlZAW5 — El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) August 12, 2021

Bij PSG vertrekt een superster echter niet zomaar. Daarom zou PSG-voorzitter Al-Khelaifi al een potentiële vervanger op het oog hebben. Zijn naam? Cristiano Ronaldo. De Portugees is na dit seizoen einde contract bij Juventus en zou volgens het Spaanse AS in 2022 de zoveelste ster bij PSG worden. In dat geval krijgen we met Neymar-Ronaldo-Messi een aanvalstrio om van te likkebaarden.