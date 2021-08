Bijna helft van voorverpakte voeding weegt minder dan wat de verpakking beweert

De FOD Economie heeft vorig jaar controles uitgeoefend op de hoeveelheidsaanduiding van voorverpakte voedingswaren. Daaruit blijkt dat in bijna de helft van de gevallen (45 procent) de aanduiding niet klopt, zo staat donderdag in een persbericht.

De controles hadden betrekking op “naar variabel gewicht voorverpakt” fruit en groenten, vlees en vleeswaren, vis, zuivelproducten en bereide voedingswaren. De campagne van de overheidsdienst was gericht op winkels die zelf ter plaatse verse voedingswaren in variabele hoeveelheden voorverpakken, alsook op vulbedrijven die voorverpakte voedingswaren leveren aan winkels.

De controles gebeurden onaangekondigd, via steekproeven. In totaal werden 605 loten van voorverpakte voedingswaren gecontroleerd in 136 vestigingen.

Kleinere winkels

Voor 45 procent (of omgerekend ruim 272 loten, red.) bleek de werkelijke nettohoeveelheid kleiner dan de hoeveelheid die op de verpakking aangeduid staat, staat in het persbericht. De meeste inbreuken werden aangetroffen bij de kleinere winkels. De loten van de vulbedrijven, die in verhouding de meeste verpakkingen produceren en een stuk groter zijn, bleken beter in orde.

Bedrijven waar inbreuken werden vastgesteld, kregen een waarschuwing of een proces-verbaal, of kregen een doorverwijzing naar het parket van de procureur des Konings. Ze zullen worden opgevolgd door een hercontrole, waarschuwt de FOD Economie.