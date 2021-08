Hoofdstad van Australië in lockdown na eerste besmetting in meer dan een jaar

De Australische hoofdstad Canberra is donderdag in lockdown gegaan, voor zeven dagen. Dat gebeurt nadat een nieuwe besmetting met het coronavirus werd gedetecteerd, de eerste sinds juli vorig jaar.

De lockdown heeft betrekking op een relatief klein grondgebied. De ongeveer 400.000 inwoners mogen er hun woonst enkel verlaten voor essentiële verplaatsingen, zoals werk, boodschappen of gezondheidszorg. Ook buiten sporten is toegelaten. In Canberra bevindt zich ook het Australische parlement. Als gevolg van de lockdown, ook in andere delen van Australië, en de sluiting van de binnengrenzen vinden de parlementaire vergaderingen al enige tijd online plaats.

In de grootstad Sydney, in de naburige deelstaat New South Wales, rukt de besmettelijker deltavariant van het coronavirus op, ondanks dat er al wekenlang een lockdown geldt. In deze deelstaat werden 345 nieuwe coronagevallen gedetecteerd, en overleden twee mensen aan het virus. De lockdown is er verlengd tot eind augustus.