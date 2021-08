Nog snel een prikje om veilig naar een festival te kunnen: Stekene gaat extra vaccineren voor Crammerock

Stekene - De gemeente Stekene organiseert donderdag op verzoek van muziekfestival Crammerrock een extra vaccinatiedag. Dat meldt VRT NWS. “We hebben vaccins van Johnson & Johnson op overschot”, zegt schepen Gunter Van Campenhout (Gemeentebelangen). “Wie vandaag een afspraak maakt voor zo’n spuitje, kan op 3 en 4 september naar het festival met het Covid Safe Ticket.”

Wie graag naar Crammerrock wil zonder zich te moeten laten testen, heeft een Covid Safe Ticket nodig en moet dus gevaccineerd zijn. Wie nog geen prikje heeft gehad (en ouder is dan 18 jaar), kan vandaag dan ook een afspraak maken in het vaccinatiecentrum van Stekene en Sint-Gillis-Waas, voor een Johnson & Johnson-prikje. Dat vaccin wordt niet meer standaard toegediend aan mensen jonger dan 40 jaar, maar kan wel gebruikt worden op eigen verzoek.

Van dat vaccin heb je bovendien maar één dosis nodig, en ben je over 14 dagen dus al volledig gevaccineerd. “Zo kan je naar het festival zonder dat je je op voorhand moet laten testen”, aldus schepen van Cultuur en Evenementen Gunter Van Campenhout bij VRT NWS.

Stekene kan zich dit initiatief veroorloven omdat het Johnson & Johnson-vaccins op overschot heeft. “Op vraag van Crammerock hebben we heel snel actie ondernomen om de extra vaccinatiedag deze week nog te organiseren. Zo zijn we op tijd voor het festival op 3 en 4 september”, aldus Van Campenhout.

De schepen hoopt op deze manier ook een aantal vaccintwijfelaars te overtuigen. “Op dit moment is 72 procent van onze inwoners volledig gevaccineerd, en 81 procent heeft een eerste prik gekregen. Maar er zijn zeker nog een aantal mensen die te overtuigen vallen om zich alsnog te laten vaccineren. We hopen dat het festival een stimulans is voor de twijfelaars.”