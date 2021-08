Oud-ploegmaat waarschuwt Messi dat Ligue 1 toch “niet zo gemakkelijk” is, Portugese kampioen aast op komst… Ronaldo

Nu Paris Saint-Germain na Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum en Donnarumma ook nog eens Lionel Messi heeft ingelijfd, lijkt niemand er nog aan te twijfelen. Na een jaar de titel te hebben misgelopen, wordt PSG weer met een straat voorsprong kampioen in de Ligue 1. Messi strijkt natuurlijk voor niets minder neer in de Franse competitie. Toch waarschuwt Cesc Fabregas,voormalig ploegmaat van Messi, dat de Ligue 1 geen eitje is.

Fabregas, die van 2011 tot 2014 samen met Messi bij Barcelona speelde en na een passage bij Chelsea bij AS Monaco is terechtgekomen, wil de “makkelijke” Ligue 1, die vaak neergezet wordt als farmers league, nuanceren. “Het is niet zo makkelijk als mensen denken. De Ligue 1 is erg intens, heel agressief, snel en ze heeft sterke spelers. De ploegen verdedigen er ook heel goed.”

“Op papier heeft PSG het beste team”, vervolgt Fabregas. “Een fantastische ploeg hebben helpt, maar dat garandeert niets. Wie had gedacht dat Lille vorig jaar de titel ging winnen? Ze probeerden het door hard te werken en slaagden er uiteindelijk in.”

Ook dit jaar belooft het spannend te worden in de Ligue 1, meent Fabregas. “Lille heeft opnieuw een competitieve ploeg, Marseille heeft een aantal goede transfers gedaan. Lyon heeft een goed team met een goede coach en ook onze ploeg mag gezien worden. Vijf of zes teams zullen strijden om de landstitel. We moeten niet alleen met PSG bezig zijn.”

Messi vs. Ronaldo

Met Messi, Neymar en Mbappé spelen er steeds meer en meer sterren in de Ligue 1. En daar mag volgens Lille-verdediger José Fonte nog wel een absolute superster bijkomen. Zo stuurde de Portugees deze week een berichtje naar Ronaldo met de vraag naar Lille te komen om dan samen Messi te bekampen. Het antwoord van Ronaldo was echter kort, zo onthult Fonté: “Hij antwoordde enkel met ha, ha, ha.”

Een transfer naar Lille zit er dan wel niet snel aan te komen voor Ronaldo, toch is het erg waarschijnlijk dat de Portugees bezig is aan zijn laatste seizoen bij Juventus. Zijn contract loopt er na dit jaar immers af en hij lijkt er niet meer zo onaantastbaar te zijn als in zijn eerste twee seizoenen.