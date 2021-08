Jan Vertonghen drie weken buiten strijd door spierblessure, kwalificatie-interlands met Rode Duivels in gevaar?

Jan Vertonghen is volgens de Portugese krant Record zeker drie weken buiten strijd. De verdediger van Benfica heeft dinsdag in de wedstrijd tegen Spartak Moskou in de play-offs van de Champions League een spierblessure opgelopen. De kwalificatie-interlands met de Rode Duivels in september zouden zo wel eens in gevaar kunnen zijn.

De Rode Duivels beginnen op 2 september - over exact drie weken - aan een drieluik van WK-kwalificatiewedstrijden. Op die dag spelen ze eerst in Estland. Vervolgens ontvangen de Belgen op 5 september Tsjechië en op 8 september wordt er in en tegen Wit-Rusland gespeeld.

Vertonghen mist sowieso de cruciale heen- en terugwedstrijd in de Champions League tegen PSV. In die wedstrijden strijdt Benfica om een plek in de groepsfase van het kampioenenbal. Ook de competitiewedstrijden tegen Arouca, Gil Vicente en Tondela zal de Rode Duivel aan zich moeten laten voorbijgaan.