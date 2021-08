Politie in Peru neemt 2,2 ton cocaïne bestemd voor België in beslag

Antidrugsagenten hebben in de haven van Callao in Peru een lading cocaïne in beslag genomen, die bestemd was voor ons land. Dat berichten lokale Peruaanse media donderdag. Het ging om 2,2 ton cocaïne, verspreid over 71 pakketten met specifieke logo’s. De drugs zaten verstopt in een container met koffie. Ze hebben volgens de politie een straatwaarde van zo’n 75 miljoen euro.

De operatie vond plaats in een van de magazijnen in de haven van Callao. Het hoofd van de antidrugsafdeling Jhonel Castillo zegt aan Peruaanse media dat ze de drugsbende op het spoor zijn. Door de logo’s op de pakketten, een pistool of een kruis, kan de organisatie geïdentificeerd worden.

Peru is een van de grootste cocaïneproducenten ter wereld, goed voor ongeveer 400 miljoen ton per jaar. In het land zijn ook drugskartels uit Mexico en Colombia actief. De haven van bestemming van de drugs werd niet meegedeeld, maar vanuit Callao zijn er containertransporten naar Antwerpen.