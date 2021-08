Lionel Messi onthult hoe hij zijn plotse vertrek bij Barcelona aan zijn vrouw vertelde: “We weenden en wisten dat het zwaar ging zijn voor de kinderen”

Het nieuws van zijn plotse vertrek bij Barcelona sloeg in als een bom in voetballand. Maar ook voor het gezin van Messi zelf kwam het hard aan. In een interview met BBC Sport vertelt Messi hoe hij het nieuws aan zijn vrouw en zoontjes overbracht én hoe goede vriend Neymar al snel van zijn transfer naar PSG wist.

Het was vader Jorge die Messi het nieuws meedeelde dat zijn jaren bij Barcelona erop zaten. “Mijn vader kwam thuis nadat hij de hele morgen met Laporta (voorzitter van Barcelona, red.) had gesproken”, vertelt Messi. “Toen hij het nieuws vertelde, voelde ik me heel slecht. Dan moest ik me klaarmaken om het ook aan mijn vrouw te vertellen. We weenden allebei. Daarna moesten we het ook aan onze kinderen vertellen. We pepten elkaar hiervoor op. We moesten het op de juiste manier doen, want in december zeiden we ze nog dat we in Barcelona bleven. We wisten dat het zwaar ging zijn, vooral voor Thiago (zijn oudste zoon, red.).”

Goede ervaring

Uiteindelijk hadden Messi’s kinderen het niet bijster moeilijk met het nieuws. “Kinderen passen zich snel aan. Ze kunnen dingen makkelijk accepteren. Thiago, bijvoorbeeld, kon het voor zich gehouden hebben op het moment zelf, maar hij leek van alles te genieten. Ik ken hem. Hij is zoals ik. Het doet vanbinnen bij hem pijn, maar hij toont het niet. Hij zal zich wel aanpassen, het is geen ernstige situatie. Het zal een goede ervaring zijn voor hem en hij zal persoonlijk groeien. Ons gezin zal hier heel gelukkig zijn en we zullen genieten van de nieuwe club.”

Messi doet ook nog uit de doeken hoe hij het nieuws aan zijn goede vriend Neymar overbracht, met wie hij al een aantal jaar bij Barcelona samenspeelde. “Wanneer mijn vader begon te praten met de sportieve directeur van PSG, wist Neymar er al van, want ik had het er met hem al over gehad. Ik had er ook al met Di Maria en Paredes (twee ploegmakkers van Messi bij de Argentijnse nationale ploeg, red.) over gesproken. Ook zij wisten al dat de mogelijkheid bestond dat ik naar PSG kwam.”

Het interview: