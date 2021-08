Levenloos lichaam aangetroffen in de Maas in Amay

In Amay, in de provincie Luik, is donderdag een levenloos lichaam aangetroffen, zo bevestigt de lokale brandweerzone Hemeco. De ontdekking gebeurde omstreeks 7 uur.

Over de identiteit bestaat nog geen duidelijkheid, maar mogelijk gaat het om de werkman die maandagmiddag in de Maas viel bij de sluis van Ampsin-Neuville. Zeker is dat niet, het parket van Luik zou later op de dag meer informatie geven.

Maandagmiddag vielen twee arbeiders op een werf aan de sluis van Ampsin-Neuville van hun boot in het water. Een van hen, een twintiger, kon zich aan een boei vastklampen en werd gered. Zijn 60-jarige collega werd door de stroming meegesleurd. Zoekacties leverden niets op, ze werden opgeschort.