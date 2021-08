In Nederland begrijpen ze zijn keuze écht niet: “Dan gaat Joshua Zirkzee naar Anderlecht, een club in puinhoop. Doodzonde”

In Nederland leven ze toe naar de start van de Eredivisie, waar komend weekend de bal aan het rollen gaat. ESPN NL brengt per club een voorbeschouwing en had het woensdagavond over Feyenoord.

Volgens de analisten aan tafel moet de Rotterdamse club dringend op zoek naar een nieuwe spits. Graziano Pellé, die al eens bij Feyenoord speelde, wordt geopperd maar Kenneth Perez (die speelde voor onder anderen Ajax, PSV en AZ) had zijn zinnen gezet op Joshua Zirkzee. Die wordt dit seizoen door Bayern echter uitgeleend aan Anderlecht. Tot ongeloof van de Deen.

“Ik vind het ook zo zonde voor die jongen zelf”, klinkt het. “Hij gaat nu naar een club in puinhoop, Anderlecht. (tussendoor zegt presentator Marciano Vink: “Ja, die voetballen helemáál niet”). Die jongen… Hoezo zeggen hij en zijn zaakwaarnemer niet gewoon: we gaan naar Feyenoord. Hoe dan ook? Doodzonde, vind ik dat.”

Ook voor Hans Kraay junior is het een raadsel. “Wat is daar gebeurd? Ik ken zijn vader, dat is een schat van een man die helemaal Feyenoord-gek is.”

“Dan gaat die jongen eerst naar Parma en nu weer naar Anderlecht”, aldus Perez. “Dan gaat hij straks terug en opnieuw naar weet ik niet wat. Man, wat is het toch zonde voor zo’n jongen.”

“Hij zou echt de held kunnen worden van Feyenoord”, voegde Vink er nog aan toe. “Hij kan de verlosser zijn. Hij kan degene zijn die er twintig inlegt en Het Legioen erachter krijgt.”

