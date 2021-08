Naaktvideo van zoon Hunter met Russische prostituee brengt president Biden in verlegenheid: “Totaal gestoorde sh*t”

Een video van Hunter Biden naakt op bed naast een Russische prostituee brengt de Amerikaanse president Joe Biden donderdag in verlegenheid. Op de ongeverifieerde beelden, die werden verspreid door de Britse tabloid The Daily Mail, vertelt Hunter Biden hoe een laptop met opnames waarin hij in “crazy” seksuele escapades te zien is, gestolen werd.

Het tafereel in het uitgelekte videofragment – in totaal 3 minuten en 40 seconden lang – vond plaats in januari 2019. Daarop is te zien hoe Hunter Biden (51), die een verleden van drugsverslaving torst, en de verder onbekende vrouw naakt op bed liggen na seks te hebben gehad. “Ze hebben de video’s waarin ik f**king rare [...] seks [...]”, is Biden te horen. “Wanneer is dat gebeurd?”, vraagt de vrouw. “Afgelopen zomer”, antwoordt Biden.

De man vertelt vervolgens hoe hij in de zomer van 2018 op vakantie was in Las Vegas, waar hij en zijn gezelschap “van penthouse naar penthouse gingen”. Op het moment van de diefstal van de bewuste laptop zou hij buiten bewustzijn zijn geweest, mogelijk “met mijn hoofd naar beneden in het zwembad. Dus ik zat daar. Dat is het laatste wat ik me herinner. Ik val nooit flauw, nooit”, vertelt een ietwat verwarde Biden in de video. “Dus ik word wakker. [...] En daar was die 35-jarige Russische vrouw, een heel mooie brunette. Zij weigerde weg te gaan. En ze wilden geen ambulance bellen, ze wisten eerst niet eens of ik dood was of niet.”

(Lees verder onder de video.)

Biden realiseerde zich naar verluidt pas de volgende ochtend dat zijn laptop weg was. “Ik denk dat die ene hem gestolen heeft. Die drie, die drie, het was een soort groep. De dealer en die twee gasten. Ik heb ze overal heen gebracht. F**king overal. Totaal gestoorde sh*t.”

Volgens Biden zouden de Russen mogelijk achter de diefstal zitten. “Waarom zouden die beelden niet allang zijn opgedoken? Dat zou toch allang uitkomen?”, vraagt de Russische prostituee. “Nee, want [...] wil president worden.” Vermoedelijk doelde hij daarmee op zijn vader, die in het voorjaar van 2018 al had bekendgemaakt dat hij een gooi zou doen naar het presidentschap.

Derde laptop

Volgens de Daily Mail gaat het om de derde laptop die Hunter Biden kwijtraakte. In april 2019 viel er eentje via een reparatiewinkel in de handen van journalisten van de New York Post, en in februari 2020 werd een tweede laptop van de zoon van de president door de autoriteiten in beslag genomen bij een huiszoeking in het kantoor van een bekende psychiater, Keith Ablow. De beelden die nu uitlekten, zouden afkomstig zijn van de laptop die Hunter Biden achterliet bij een reparatiewinkel in de staat Delaware. Al hoeft het gezegd dat over beide verhalen, die gretig door Amerikaanse tabloids en rechts-conservatieve media werden opgepikt, veel onduidelijkheid bestaat.

De gestolen laptop waarover Biden praat, is dus nog niet boven water gekomen. Dat is mogelijk slecht nieuws voor de president en zijn zoon: mogelijk worden de expliciete beelden waarover Hunter Biden het heeft als chantagemateriaal achter de hand gehouden.