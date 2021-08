Een gebroken hart en spelers die het niet meer kan betalen: wat met Barcelona na het vertrek van Lionel Messi?

Het had iets pijnlijk, de mozaïek van Lionel Messi (34) die dinsdag van de gevel van Camp Nou werd weggehaald. Hij is weg, voor echt. Niet omdat Barcelona het zo wilde, wel omdat het moest. Wie echter denkt dat de club na het vertrek van haar Argentijnse ster klaar is om de toekomst met een schone lei aan te vatten, zit fout. Barça ging van Lionel Messi naar even more messy.