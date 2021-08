Achttien mensen gered op Egeïsche Zee na ongeval met jacht

Een jacht met 18 Griekse passagiers aan boord, is donderdag voor de kust van het eiland Milos in problemen verzeild geraakt. De kustwacht en voorbijvarende schepen hebben alle opvarenden gered, aldus staatsomroep ERT donderdagmiddag.

Er was een grootschalige reddingsoperatie op het getouw gezet, waaraan ook een helikopter deelnam. Alle passagiers, ook drie minderjarigen, zijn gezond en wel.

Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Ook is niet geweten of het dertig meter lange jacht al gezonken is of aan het zinken was. Ten tijde van het ongeval was er windkracht vier tot vijf in de omgeving, wat een jacht niet in gevaar zou brengen.