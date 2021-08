Vorig jaar nog 770 kilo cocaïne ontdekt achter valse wanden, nu vindt politie in dezelfde residentiële woning bijna 1.000 cannabisplantjes

Zaventem -

De politie van Zaventem heeft in een woning in de Van Parijslaan een cannabisplantage opgedoekt met bijna 1.000 plantjes. Er werd ook ruim 30 kilo geoogste cannabis aangetroffen. Een 23-jarige verdachte werd opgepakt. Opmerkelijk: in de woning werd in maart 2020 nog een cocaïnelabo ontdekt van een Albanese drugsbende.