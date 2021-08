Verdachte van doodslag op dakloze in Geldenaken blijft in de cel

De raadkamer heeft donderdag de aanhouding bevestigd van een jonge man die verdacht wordt van doodslag op een dakloze man in het Waals-Brabantse Geldenaken.

Afgelopen zaterdag werd het lichaam van een fietser rond 13.40 uur aangetroffen, op een met gras begroeide berm, op de weg van Geldenaken richting Tienen. Zijn fiets stond vlakbij de plaats van ontdekking. Aanvankelijk werd aan een ongeval met vluchtmisdrijf gedacht, maar de politie ontdekte al snel vermoedelijke doodslag door messteken.

Het slachtoffer is geboren in de jaren negentig en was dakloos. Politie en parket hebben op dit moment nog geen absolute zekerheid over zijn identiteit.

De vermeende dader van de moord, geboren in januari 2003 en zonder bekend adres in België, werd afgelopen zaterdag gearresteerd in Geldenaken. Hij werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis van Eigenbrakel, waar hij wist te ontsnappen. Maandagochtend werd hij aangetroffen op een bedrijventerrein in Eigenbrakel, waar hij voor de tweede keer van zijn vrijheid werd beroofd. De onderzoeksrechter vaardigde daarop een aanhoudingsbevel uit, op tenlastelegging van doodslag.

De verdachte verscheen donderdagmorgen voor de raadkamer, waar zijn aanhouding bevestigd werd. Als hij niet in beroep gaat tegen de beslissing, blijft de man in de gevangenis tot een volgende zitting, die over een maand zal plaatsvinden.