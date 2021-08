Na val van zoveelste provinciehoofdstad: “Afghaanse regering stelt taliban voor om macht te delen”

President Ghani is donderdag op bezoek bij Afghaanse regeringstroepen in het noorden van het land. Foto: EPA-EFE

De onderhandelaars van de Afghaanse regering hebben de taliban een akkoord voorgesteld om de macht te delen, in ruil voor een einde aan het geweld dat het land treft. Dat meldt een bron binnen de Afghaanse regering, die deelneemt aan de onderhandelingen tussen de partijen in Qatar. “De regering heeft een voorstel gedaan in Qatar als bemiddelaar. Het voorstel laat de taliban toe te delen in de macht in ruil voor een einde aan het geweld in het land”, klinkt het.

De timing van het voorstel is niet toevallig: de taliban veroverden donderdagochtend de stad Ghazni veroverd, op 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel. Het is al de tiende provinciehoofdstad in een week tijd die in de handen van de taliban valt. Eerder op de dag zette president Ashraf Ghani de legerleider al op straat, hoewel de man nog maar sinds juni in functie was.

Na Kunduz, een strategisch kruispunt in het noordoosten, is Ghazni de belangrijkste verovering van de taliban. Hoewel de islamisten al lang aanwezig zijn in de provincies Wardak en Logar (op enkele tientallen kilometers van Kaboel) is de val van Ghazni een verontrustend signaal voor de hoofdstad.

Sinds de taliban hun offensief in mei lanceerden, is Ghazni de provinciehoofdstad het dichtst bij Kaboel die ze hebben veroverd. De taliban lanceerden hun offensief aangemoedigd door het vertrek van het Amerikaanse leger. Sindsdien hebben ze zonder veel weerstand te ondervinden grote delen van het platteland veroverd.

Hun opmars is de jongste dagen nog versneld met de inname van verscheidene steden. Ze controleren nu tien van de 34 provinciehoofdsteden. Zeven daarvan liggen in het noorden van het land, een regio die de taliban in het verleden nochtans weerstond. Dinsdagavond veroverden ze Pul-e-Khumri, hoofdstad van de provincie Baghlan, op 200 kilometer ten noorden van Kaboel. Ze naderen de hoofdstad zo zowel vanuit het noorden als het zuiden.