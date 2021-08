Dedryck Boyata verlengt contract bij Hertha Berlijn tot 2024

Rode Duivel Dedryck Boyata heeft zijn contract bij Hertha Berlijn verlengd tot 2024. Dat heeft de Duitse club donderdag gemeld. Bij Hertha is de Brusselaar, die 25 caps bij de nationale ploeg telt, aanvoerder.

De 30-jarige Boyata speelt sinds 2019 in de Duitse hoofdstad, nadat hij overkwam van het Schotse Celtic. Voordien was hij eigendom van Manchester City, waar hij echter niet veel aan de bak kwam en uitgeleend werd aan Bolton Wanderers en Twente.

“Ik heb altijd het vertrouwen gevoeld van de mensen in de clubleiding, zelfs toen ik geblesseerd was”, reageert Boyata. “Ik wil iets teruggeven in de komende jaren. Deze club heeft een groot potentieel en samen willen we de basis leggen voor sportief succes.”