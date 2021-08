Zeehond Oscar, mascotte van de kust, dood aangetroffen

Zeehond Oscar, die de laatste drie jaar steeds vaker opdook langs onze kust is donderdagmorgen dood aangetroffen in De Haan. Het dier is overgebracht naar Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) voor verder onderzoek.

“We verwachtten ons elke dag aan dit trieste nieuws en toch komt het voor al onze vrijwilligers aan de Belgische kust vrij hard aan. Oscar kan nu eindelijk genieten van de rust die hij zo hard nodig had.” Dat schrijven de mensen van het NorthSealTeam op hun Facebookpagina.

“Oscar is tijdens zijn laatste levensjaar, telkens wanneer hij heeft op het strand kwam rusten, beschermd geweest door alle leden van het NorthSealTeam om hem zodoende de nodige rust te gunnen die hij zo,hard nodig had.”

De laatste drie jaar dook Oscar steeds vaker op aan onze kust. “Er liggen regelmatig zeehonden in de haven van Nieuwpoort, maar deze is de enige die echt op het strand komt”, zei Luc David van North Seal Team vorige week nog in een artikel in Het Nieuwsblad. “Daarom gaven we hem ook een naam: Oscar. Vorig weekend lag hij nog in Blankenberge, voor het casino.” Na een aanval van een Duitse herder leek hij weg te zijn, maar sinds deze zomer komt Oscar toch weer dutjes doen op onze stranden. Niemand die echt wist waarom hij zich pal tussen de toeristen legde.