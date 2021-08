Belgische kust verliest mascotte: zeehond Oscar dood aangetroffen op strand

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Middelkerke / Oostende / Bredene / De Haan / Blankenberge / Brugge / Knokke-Heist - De Belgische kust is een attractie armer. Oscar, de oude grijze zeehond die zich de afgelopen twee jaar vaak liet spotten op het strand, werd donderdagochtend dood aangetroffen in De Haan. De zeehond stierf wellicht een natuurlijke dood. “We zijn bedroefd, maar aan de andere kant blij dat we hem zo vaak konden zien en beschermen”, zegt Luc David van het NorthSealTeam, dat Oscar adopteerde als mascotte.

Al sinds 2019 werd Oscar, een grote grijze zeehond, met de regelmaat van een klok gespot aan onze stranden. De zeehond lokte telkens heel wat bekijks. Het twee meter lange en 200 kilogram zware dier was dan ook indrukwekkend om te zien. En wat het helemaal speciaal maakte: het dier trok zich niets aan van de mensen die dichtbij kwamen en liet zich gewillig fotograferen. Oscar was dan ook een echte attractie aan de kust. De leden van het NorthSealTeam deden er dan ook alles aan hem zo veel mogelijk te beschermen. (Lees verder onder de foto)

Oscar werd donderdagochtend op het strand van De Haan gevonden. Foto: Brandweer De Haan

Voor de leden van het NorthSealTeam komt het overlijden van Oscar hard aan. “We wisten uiteraard dat dit trieste nieuws elke dag kon komen”, zegt Luc David. “Oscar was echt al oud, wellicht tussen 20 en 25 jaar. Hij liet zich voor het eerst zien twee jaar geleden en we hebben er altijd alles aan gedaan om hem de nodige rust te gunnen die hij nodig had. We hielden toeristen op afstand en gaven info. Oscar was een unieke attractie aan de kust en zijn laatste rustplaats was ook aan onze kust, in De Haan. Eigenlijk zijn we tegelijk ook blij. Omdat we Oscar goed hebben kunnen helpen, goed voor hem gezorgd hebben én omdat we zekerheid hebben over zijn overlijden. Hij is rustig heengegaan. Mocht hij nooit meer opgedoken zijn, zou dat des te erger zijn.”

Natuurlijke dood

De brandweer van De Haan kwam ket kadaver van Oscar halen en marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) kwam hem ophalen. “Er volgt later nog een onderzoek, maar Oscar is zeker een natuurlijke dood gestorven”, zegt Haelters. “Hij was dan ook echt stokoud. Ik denk dat elke grijze zeehond zou tekenen voor zijn leeftijd. Ouder dan hem zullen ze wel niet worden, hij zit op de bovengrens. Hij lijkt dan wel groot, maar was toch eerder mager. Hij was al vele tanden kwijt en die dat er wel waren bleken aangetast te zijn. Zeker sinds zijn eerste verschijning is hij veel vermagerd. Al in 2019 kregen we melding dat hij mager en futloos was en of we hem niet beter lieten inslapen. Dat gaat natuurlijk zo maar niet. En kijk: hij heeft toch nog twee jaar een goed leven gehad en voedsel gevonden.” Met het skelet van Oscar zal niets gebeuren.