Belgische vader wil helpen bij ongeval op Franse snelweg maar wordt zelf aangereden en sterft

Een Belgische vader is donderdagochtend overleden na een ongeval op de A35 tussen Colmar en Straatsburg in Frankrijk. De man wou helpen bij een ongeval maar werd zelf aangereden, voor de ogen van zijn vrouw en kinderen (2 en 11). Hij overleed ter plekke, zo meldt de Franse krant Dernières Nouvelles d’Alsace.

Het ongeval gebeurde vanochtend om vijf uur. Het Belgische gezin was onderweg naar huis na vakantie en zag een verhakkelde auto op het linkervak. De papa stopte op de pechstrook, stapte uit en wilde hulp bieden. Ook twee andere automobilisten waren uitgestapt.

Maar bij het oversteken van de snelweg werd de Belgische vader aangereden door een passerende auto op volle snelheid, voor de ogen van zijn vrouw en kinderen die in de auto wachtten. De man overleefde de klap niet. Hulpdiensten die snel arriveerden om hulp te bieden bij het eerste ongeval probeerden de man, een dertiger uit Brussel, nog te reanimeren, maar vergeefs. Zo meldt de gendarmerie.

De aanrijder heeft zichzelf aangegeven bij de gendarmes. “Hij zei dat het donker was en dat hij 130 reed met zijn cruisecontrol op.” De twee andere mannen die uitgestapt waren om hulp te bieden, bleven ongedeerd. Zij waren net op tijd kunnen wegspringen.

Het slachtoffer van het eerste ongeval werd met een bekkenbreuk overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. Hij zou in slaap gevallen zijn achter het stuur en zo tegen de middenberm terechtgekomen zijn.