Bondscoach Roberto Martinez maakt op 26 augustus eerste selectie na EK bekend

Bondscoach Roberto Martinez maakt op donderdag 26 augustus (12 uur) in het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor de drie kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar van begin september. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) donderdag gemeld.

Komende maand werken de troepen van Martinez hun drie volgende kwalificatieduels af voor het WK van 2022: uit bij Estland (02/09), thuis tegen Tsjechië (05/09) en uit bij Wit-Rusland (08/09, in Kazan). Na drie wedstrijden, die in het voorjaar werden afgewerkt, staan de Belgen in hun poule met zeven punten aan de leiding.

Het wordt voor de Duivels de eerste keer dat ze weer samenkomen, na de ietwat teleurstellende uitschakeling op het EK in de kwartfinales tegen latere winnaar Italië. Mogelijk roept de bondscoach een ruime selectie op, waarbij enkele jongeren hun kans krijgen. De eerste training staat maandag 30 augustus op de planning.