De zon schijnt eindelijk weer, dus maken de kustgemeenten zich op voor een volkstoeloop dit weekend. De verwachting is dat meer dan 300.000 toeristen naar de zee zullen afzakken. “We zijn voorbereid”, klinkt het. Dit moet je weten als je naar de kust gaat.

We zijn het intussen wel gewoon. Zodra in ons land de zon gaat schijnen, richten vele duizenden mensen hun vizier op de kust voor een of meerdere dagen zonnekloppen. Dit weekend zal het niet anders zijn ...