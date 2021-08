Verhoor Sepp Blatter rond schandaal afgelopen, voormalig FIFA-voorzitter reageert “opgelucht”

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft opgelucht gereageerd na afloop van de vierde en laatste dag waarop hij in Zürich ondervraagd is in de zaak van de verdachte betaling aan het adres van Michel Platini. Dat heeft zijn woordvoerder bevestigd. De beslissing van het parket wordt “de komende weken” verwacht, klinkt het.

“Het is voorbij, Blatter is nu opgelucht. Hij is blij dat het afgelopen is. Het was zwaar voor hem deze week, mentaal en fysiek”, zei zijn woordvoerder. De 85-jarige Blatter mocht om medische redenen niet langer dan anderhalf uur worden verhoord. Hij onderging begin dit jaar een zware hartoperatie.

De FIFA schorste Blatter in 2015 voor acht jaar vanwege de dubieuze betaling aan Michel Platini. De oud-voorzitter van de UEFA ontving in 2011 ruim 1,8 miljoen euro voor werkzaamheden die hij in de jaren daarvoor als consultant zou hebben verricht. Een schriftelijk contract is er echter niet. De schorsing werd later teruggebracht tot zes jaar. Afgelopen maart kreeg Blatter te horen dat hij voor nog eens zeven jaar wordt geschorst. De ethische commissie van de FIFA acht Blatter ook schuldig aan plichtsverzuim, belangenverstrengeling en het aanbieden of aanvaarden van geschenken en bonussen. Deze nieuwe schorsing gaat in oktober in, als de oude sanctie van zes jaar is verstreken.