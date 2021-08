Economische verliezen door (natuur)rampen in eerste helft 2021 geschat op 66 miljard euro

De economische verliezen als gevolg van natuurrampen en rampen met menselijke oorzaak, zoals branden en industriële ongevallen, worden voor de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd op 66 miljard euro geraamd. Dat is een derde minder dan vorig jaar. Alleen het aandeel van de economische schade door natuurrampen vergrootte.

Het totaalbedrag van de economische verliezen tijdens de eerste zes maanden van 2021 zit onder het tienjarige gemiddelde, dat voor de eerste jaarhelften rond 108 miljard dollar schommelt, becijferde de herverzekeraar, wellicht als gevolg van de coronabeperkingen. Maar de rekening van de schade die de verzekeraars zullen moeten dekken, met name voor natuurrampen, steeg daarentegen, waarschuwde de groep. De Zwitserse verzekeraar Swiss Re die de berekening maakte, wees in dit verband nogmaals op het stijgende aantal meteorologische incidenten als gevolg van de klimaatverandering.

De kosten die de verzekeraars zullen moeten dekken met 4 procent stegen wel. Tot 42 miljard dollar, waarvan 40 miljard het gevolg is van natuurrampen. Het gaat daarmee om de duurste eerste jaarhelft voor de verzekeraars sinds 2011, toen de rekening de pan uit rees door de aardbevingen in Japan en Nieuw-Zeeland.

De Zwitserse groep wijst erop dat de kosten in de eerste helft van het jaar gewoonlijk lager zijn dan in de tweede helft, wanneer de rekening over het algemeen oploopt als gevolg van het orkaanseizoen in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan.