Britse politie gaat beschuldigingen aan het adres van prins Andrew herbekijken

De Britse politie gaat de beschuldigingen aan het adres van prins Andrew herbekijken naar aanleiding van de rechtszaak die eerder deze week werd aangespannen door Virginia Roberts Giuffre in de Verenigde Staten. Giuffre beschuldigde prins Andrew ervan haar te hebben misbruikt toen ze nog minderjarig was.

Tot nog toe loopt er in het Verenigd Koninkrijk geen onderzoek naar de handel en wandel van de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein en de Britse prins Andrew. Prins Andrew ontkende de aantijgingen in het verleden met klem. Een woordvoerder van de prins wilde geen commentaar geven op de rechtszaak.

LEES OOK. Nu prins Andrew aangeklaagd is voor seksueel misbruik: hoe reageert Groot-Brittannië? En zal hij komen opdagen? (+)

“Voorlopig is er nog geen onderzoek”, vertelde Cressida Dick, politiecommissaris van Londen, aan LBC Radio. “Ik ben ervan op de hoogte dat er momenteel veel om te doen is in de media en er een civiele rechtszaak loopt in de Verenigde Staten. We zullen onze positie herbekijken, maar momenteel loopt er nog geen onderzoek.”

LEES OOK. Berucht landgoed te koop: wat speelde zich allemaal af op “seksranch” van Epstein? (+)

Dick voegde er nog aan toe dat prins Andrew niet boven de wet staat. “Niemand staat boven de wet”, was ze duidelijk. “We zijn bereid om samen te werken met de Amerikaanse autoriteiten. Door wat er momenteel allemaal speelt, heb ik mijn team ook gevraagd om het materiaal nog eens te bekijken.”