Maxim Trio (23) en Juliette Kemps (19) baten twee bars uit: “Dat pronken in ’t Zoute, dat hoort er gewoon bij”

Knokke-Heist -

Smoorverliefd van bij de eerste blik en nu samen – piepjong – aan het roer van twee trendy horecazaken in de hipste badstad van het land. Maxim Trio en Juliette Kemps kussen hun handen om hoe het leven al gelopen is. Maxim: “Ik zeg soms: knijp eens in mijn wangen, is dit echt?” En dat voor iemand die zijn grootste droom, een carrière als profwielrenner, zag sneuvelen. “Maar spijt kan ik niet hebben, ik weet dat ik er alles voor gedaan heb.”