Open VLD over uitwijzingen naar Afghanistan: “Wie hier niet erkend wordt, moet worden teruggestuurd”

“Elk terugkeerdossier wordt individueel bekeken: wie recht heeft op bescherming zal die ook krijgen. Maar dat geldt ook andersom: wie hier niet erkend wordt, moet worden teruggestuurd.” Dat zegt Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput over uitwijzingen naar Afghanistan. Regeringspartners Ecolo en Groen vroegen donderdag om de uitwijzingen naar het land te bevriezen.

De kwestie van de uitwijzingen naar Afghanistan beroert al enkele dagen de gemoederen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) schreef vorige week nog, ­samen met zijn collega’s van Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Griekenland en Nederland een brief naar de Europese Commissie waarin ze onder meer vragen dat de ­gedwongen terugkeer van ­afge­wezen asielzoekers een optie zou blijven. Nederland en Duitsland gaven inmiddels aan geen gedwongen ver­wijderingen meer uit te voeren door de snel verslechterende situatie in het land.

In eigen land reageerden Groen en Ecolo donderdag misnoegd op de brief en vroegen ze om geen gedwongen uitwijzingen naar Afghanistan meer te doen. Eerder had ook al de PS laten weten misnoegd te zijn dat Mahdi de brief ondertekende zonder overleg binnen de regering.

Bij Open Vld zegt Tim Vandenput, Kamerlid in de Commissie Binnenlandse Zaken, die voor de partij asiel en migratie opvolgt, dat “de situatie in Afghanistan ernstig is, maar regio per regio beoordeeld moet worden”. “Elk terugkeerdossier wordt individueel bekeken: wie recht heeft op bescherming zal die ook krijgen. Maar dat geldt ook andersom: wie hier niet erkend wordt, moet worden teruggestuurd.”

Vandenput wijst daarbij echter ook uitdrukkelijk op het belang van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.”