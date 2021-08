Jean had mirakel nodig en daar zorgden onze lezers voor: “Met je kinderen op straat belanden, dat konden wij niet laten gebeuren”

Meise / Wolvertem / Erembodegem / Aalst (Sint-Truiden) / Brustem / Engelmanshoven / Gelinden / Groot-Gelmen / Halmaal / Kerkom-bij-Sint-Truiden / Ordingen / Sint-Truiden / Zepperen / Duras / Gorsem / Runkelen / Wilderen / Velm -

Er was een mirakel nodig opdat Jean R. (61) vandaag niet met zijn drie kinderen op straat zou terechtkomen. En dat mirakel is er ook gekomen. Tientallen lezers reageerden op het verhaal van zijn lijdensweg en boden hem een (tijdelijk) onderkomen aan. “De voorstellen kwamen uit heel Vlaanderen”, zegt Jean geëmotioneerd. “Daar kan ik de mensen niet genoeg voor bedanken.” Hij koos uiteindelijk voor een leegstaand huis in Erembodegem.