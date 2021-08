Thuiswerkers verdienen minder dan wie bij Google naar kantoor komt: kan dat bij ons ook of moet je misschien je bedrijfswagen opgeven?

Google gaat het loon van thuiswerkers herbekijken. Thuiswerkers die in een regio wonen waar het leven goedkoper is, zullen minder verdienen. Moeten wij ook zo’n scenario vrezen? En als we voortaan constant meer thuis werken, wat betekent dat voor onze verloning en onze bedrijfswagen? Onze experten geven de antwoorden.